Второй тур выборов в Украине: когда, где и как голосовать

Сегодня, 21 апреля, в Украине началось повторное голосование на выборах президента. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ, избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. На заграничных избирательных участках голосование проводится по местному времени.

В текст бюллетеней второго тура включены два кандидата: шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

По всей стране, кроме временно оккупированных территорий, создано 199 избирательных округов. К ним добавлен один зарубежный избирательный округ. Подсчет голосов будет проводиться на 30 тысячах участках в Украине и на 101 избирательном участке за рубежом.

По данным ЦИК, ориентировочное количество избирателей, внесенных в списки, составляет 29 млн граждан.

До дня, установленном законодательством о выборах президента, правом временно изменить место голосования воспользовались 325 604 граждан Украины.

За ходом процесса выборов и подсчета голосов будут наблюдать представители 139 общественных организаций. Учитывая представителей обоих кандидатов, ЦИК зарегистрировала 2700 официальных наблюдателей, в том числе граждан 21 иностранного государства.

Безопасность во время голосования обеспечивают более 130 тысяч правоохранителей. Общая смета президентских выборов составляет 2,3 млрд грн.

Если процедура народного волеизъявления и подсчета голосов пройдет без существенных нарушений, Центральная избирательная комиссия объявит результаты не позднее чем за 10 дней со дня голосования. Новоизбранный президент вступает в должность в срок до 30 дней после официального объявления результатов выборов.

Напоминаем, что по данным ONLINE.UA в «день тишины» полиция зафиксировала десятки нарушений избирательного законодательства.