Президентские выборы 2019: Вакарчук призывает всех поддержать интересный флешмоб

Президентские выборы 2019: Вакарчук призывает всех поддержать интересный флешмоб

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Святослав Вакарчук (фото — instagram.com)

Украинский певец и бессменный лидер известной группы "Океан Эльзы" обратился к украинцам накануне второго тура президентских выборов. Музыкант в очередной раз подчеркнул важность участия в голосовании и призвал делать свой выбор в национальной одежде.

Вакарчук предложил украинцам прийти на избирательные участки 21 марта в вышиванках, такую идею он опубликовал на странице в Twitter, передает ONLINE.UA.

Музыкант добавил, что сам сделает так же, и опубликовал свое фото в вышиванке.

"Завтра иду на участок в вышиванке. Приходите и вы! Украина у нас одна!", – написал он.

Президентские выборы 2019: Вакарчук призывает всех поддержать интересный флешмоб (1)

Стоит отметить, что известные украинцы продолжают призывать сограждан "не проспать" решающий день и отдать свой голос 21 апреля на втором туре президентских выборов. Отметим, только 62,72% граждан Украины пришли на избирательные участки 31 марта.
Как сообщал ONLINE.UA, известный украинский певец и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка призвал украинцев внимательно проверять информацию относительно выборов президента Украины, а также спокойно и взвешенно принимать решения.
Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Президентские выборы 2019, вышиванка, Святослав Вакарчук
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