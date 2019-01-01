Президентские выборы 2019: Вакарчук призывает всех поддержать интересный флешмоб

Украинский певец и бессменный лидер известной группы "Океан Эльзы" обратился к украинцам накануне второго тура президентских выборов. Музыкант в очередной раз подчеркнул важность участия в голосовании и призвал делать свой выбор в национальной одежде.
Вакарчук предложил украинцам прийти на избирательные участки 21 марта в вышиванках, такую идею он опубликовал на странице в Twitter, передает ONLINE.UA.
Музыкант добавил, что сам сделает так же, и опубликовал свое фото в вышиванке.
"Завтра иду на участок в вышиванке. Приходите и вы! Украина у нас одна!", – написал он.