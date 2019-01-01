Приехали: Беларусь требует от России компенсаций

Олександр Лукашенко та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил, что будет требовать компенсации от российской "Транснефти" за поставки некачественной нефти. В ней пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в 100 раз, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Белта".

В Беларуси говорят, что будут обсуждать "все возможные последствия" таких нарушений с "Транснефтью", заявил глава белорусского концерна Андрей Рыбаков. При этом он добавил, что белорусская сторона будет настаивать на "выработке компенсационных механизмов". Рыбаков также отметил, что нужно заменить нефть качественным продуктом с отсутствием превышения допустимой концентрации по хлороорганике. В российской "Транснефти" уверяют, что будут действовать согласно договорам. "У нас с белорусской стороной заключены договоры на прокачку нефти, где обусловлены в том числе действия сторон в случае превышения норм органических хлоридов в нефти. Мы будем действовать согласно этих договоров", – подчеркнули там.

Как известно, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Российская Федерация устанавливает запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Он также добавил, что некоторые отечественные товары можно будет вывозить в Украину только после специального разрешения.

Как сообщал ONLINE.UA, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уверяет, что результаты выборов президента Украины не повлияют на позицию России относительно транзита газа через Украину. По его мнению, трехсторонние переговоры между Украиной, ЕС и РФ а договор о транзите газа через Украину, скорее всего, пройдут в начале мая.