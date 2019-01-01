В исправительных колониях на Дніпропетровщине бюллетеней почти втрое больше, чем избирателей – ОПОРА

Общественные наблюдатели зафиксировали нарушения в нескольких избирательных округах Днепропетровской области. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Укринформ».

По данным координатора общественной организации ОПОРА Вадима Головченко, в исправительной колонии №26 города Желтые Воды (УИК 120712) количество бюллетеней почти втрое превышает количество избирателей, включенных в список. Аналогичные нарушения, в меньших масштабах, зафиксированы в избирательных округах 34, 37, 40 и 28.

На избирательном участке, расположенном в Пятихатской исправительной колонии №122 (УИК 120480) количество бюллетеней более чем вдвое превышает численность избирателей.

Аналогичное нарушение зафиксировано в Днепровской исправительной колонии №89 (УИК 121443). Там выявлено, что количество бюллетеней вдвое превышает необходимое количество.

Согласно действующему законодательству, а именно ст.71, ч.7 Закона Украины о выборах Президента, допускается превышение лимита изготовления бюллетеней лишь на 0,5%», – сообщил Головченко.

Как ранее сообщал ONLINE.UA, сегодня с 8:00 до 20:00 в Украине проходит повторное голосование на выборах Президента Украины.