Рейтинг Трампа рекордно обвалился - наконец известна причина

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Рейтинг американского лидера Дональда Трампа упал до рекордного для этого года уровня после публикации расследования специального прокурора Роберта Мюллера относительно сговора его команды с Россией перед президентскими выборами в США в 2016 году. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на опрос Reuters.

Согласно последним данным, рейтинг главы Белого дома упал на три пункта сразу после публикации доклада Мюллера.

В марте 2019 года деятельность Трампа одобряли 43% опрошенных, а 15 апреля этот показатель был на уровне 40%. После публикации доклада рейтинг Трампа упал до 37%. Работой президента США недовольны 56% опрошенных американцев, 40% считают, что Трампу нужно объявить импичмент. Кроме того, 47% людей выступили за то, чтобы он ушел в отставку.

Стоит отметить, что ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательства России в выборы 2016 года. Это отмечается в выводах резонансного расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американский Конгресс начал расследование относительно вероятного препятствование правосудию и злоупотребление властью со стороны президента Дональда Трампа.