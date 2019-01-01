Суд Хмельницкой области обязал «Укроборонпром» выплатить России 2 миллиона

Хозяйственный суд Хмельницкой области принял решение, согласно которому государственный концерн «Укроборонпром» должен выплатить российской корпорации «МиГ» 5 млн рублей, что по действующему курсу составляет около 2 млн гривен. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт «Укроборонпрома», соответствующее постановление было принято 18 апреля коллегией судей в составе Смаровоз М. В., Виноградовой В. В. и Гладюк Ю. В.

По убеждению представителей «Укроборонпрома», тем самым хмельницкие судьи фактически поддержали военный завод государства-агрессора, поскольку 100% акций «Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» принадлежит правительству РФ.

По информации ONLINE.UA судебное решение в споре между предприятием «Красиловский агрегатный завод», входящим в состав концерна «Укроборонпром» и российским «МиГ» противоречит Указу президента Украины № 82/2019. В нем говорится о введении в действие решения СНБО от 19 марта 2019 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Одним из предприятий, вошедших в санкционный список, является «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ».

В пресс-релизе «Укроборонпрома» говорится о намерении обжаловать противоправное решение Хозяйственного суда Хмельницкой области во время апелляции в суде высшей инстанции.

Российская копрорація «МиГ» известна тем, что является производителем одноименных военных самолетов, которые находятся в составе ВВС Минобороны РФ.

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