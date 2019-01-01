Скандал вокруг Приватбанка: что говорят в МВФ

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Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что международные партнеры Украины будут тщательно отслеживать события, связанные с делом Приватбанка, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-релиз фонда.

Он напомнил, что в 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального Банка Украины (НБУ) национализировать Приватбанк, поскольку это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка – украинских физических и юридических лиц – и стабильность финансовой системы.

"И хотя это решение требовало 160 миллиардов гривен украинских налогоплательщиков на восстановление платежеспособности банка, оно обеспечило жизнеспособность Приватбанка на долгую перспективу, спасло средства миллионов украинских граждан и укрепило экономическое самочувствие страны", — подчеркнул Люнгман.

Представитель МВФ говорит, что учитывая такие результаты, фонд приветствует реформу корпоративного управления Приватбанка, что ее возглавляет независимый Наблюдательный Совет, и трансформацию бизнес-модели банка, что уже положительно сказалось на показателях и устойчивости банковской системы в целом.

Как сообщал ONLINE.UA, 18 апреля окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о национализации Приватбанка. Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.