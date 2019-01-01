Фото прес-служби Володимира Зеленського

Кандидат Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Громадське», свой голос он отдал вместе с женой на участке, где официально зарегистрирован.

После того, как лидер президентских рейтингов опустил свой бюллетень в урну для голосования, он поздравил всех присутствующих с Вербным воскресеньем и пожелал хорошего настроения. Владимир Зеленский высказал уверенность в «обязательной победе Украины и украинцев».

По словам кандидата в президенты, сегодняшнее утро он встретил с детьми, яичницей и кофе под музыку американского рэпера Эминема. Кандидат пообещал после оглашения результатов выборов дать брифинг для прессы.