Кандидат Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Громадське», свой голос он отдал вместе с женой на участке, где официально зарегистрирован.
После того, как лидер президентских рейтингов опустил свой бюллетень в урну для голосования, он поздравил всех присутствующих с Вербным воскресеньем и пожелал хорошего настроения. Владимир Зеленский высказал уверенность в «обязательной победе Украины и украинцев».
По словам кандидата в президенты, сегодняшнее утро он встретил с детьми, яичницей и кофе под музыку американского рэпера Эминема. Кандидат пообещал после оглашения результатов выборов дать брифинг для прессы.
Напомним, что по информации ONLINE.UA последние предвыборные дебаты не выявили безоговорочной победы одного из кандидатов в президенты. Однако, согласно социологическим исследованиям, шансы Владимира Зеленского победить Петра Порошенко можно оценивать почти как стопроцентные. Этот прогноз подтверждается ставкам букмекеров. Практически все они уверены в победе актера студии «