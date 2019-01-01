Второй тур выборов президента 2019: в США рассказали о своих ожиданиях

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Госпожа посол США в Украине Мари Йованович заявила, что в посольстве США в Украине надеются на активное участие граждан Украины во втором туре президентских выборов, передает ONLINE.UA с ссылкой на страницу дипведомства в Facebook.

"Я и мои коллеги из посольства США вместе с народом Украины ожидаем сегодня демократических и мирных выборов, которые отражают волю граждан Украины. Надеюсь, что сегодня все украинцы, которые обладают избирательным правом, примут активное участие в демократии и проголосуют", — сказано в заявлении.

Явка на выборах в первом туре составила 63,52%. Во второй тур президентских выборов вышли руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Напомним, ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что ситуация с выборами в Украине напоминает Brexit, выборы во Франции и Соединенных Штатах. Он подчеркнул, что независимо от того, кто станет победителем президентских выборов, РФ продолжит его тестирования инструментами своей гибридной войны.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Волкер признался, кого США поддерживают на выборах в Украине.