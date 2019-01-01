"Может быть больно": Порошенко проголосовал и обратился к украинцам

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Действующий украинский глава и кандидат в президенты Петр Порошенко проголосовал во время проведения второго тура выборов и призвал украинцев голосовать с умом, чтобы сохранить страну и национальную стратегию. Это он сделал вместе с женой, передает ONLINE.UA.

Порошенко отметил, что перед голосованием они побывали на божественной литургии в Михайливском монастыре, где получили воодушевление и поддержку от людей. Украинский лидер рассказал о том, как проводились переговоры с Константинополем о получении Украиной томоса, а также порадовался за то, насколько хорошо в стране организованы выборы.

Кроме того, Порошенко в очередной раз подчеркнул на необходимости сохранения курса на евроинтеграцию и призвал граждан во время голосования руководствоваться разумом.

"Потому что не смешно. Сначала может и будет весело, но потом может быть больно", — сказал Порошенко, добавил, что надо, чтобы Украина защитила достижения предыдущих лет — Неважна фамилия того, кто будет избран, важно сохранить стратегию и не потерять страну".

Президент подчеркнул, что сейчас выбор не менее важен, чем в 2014 году.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский глава Петр Порошенко утверждает, что в случае избрания на второй срок будет иначе строить коммуникацию с народом и больше учитывать мнение гражданского общества.