ЦИК опубликовала данные, в каких областях самая высокая явка избирателей

ЦИК опубликовала данные, в каких областях самая высокая явка избирателей

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По состоянию на 11:00 на выборах президента Украины проголосовало 17,18% избирателей. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина", эти цифры отражают данные по 91 избирательному округу из всех 199 территориальных округов.

Самая высокая явка среди избирателей, которые пришли на свои участки до 11:00, составляет (по областям):

  • Николаевская – 23,43%;
  • Запорожская – 22,93%;
  • Полтавская – 22,77%;
  • Днепропетровская – 21,55%;
  • Донецкая – 20,89%;
  • Черкасская – 20,74%;
  • Кировоградская – 20,5%;
  • Херсонская – 20,29%;
  • Черниговская – 20,16%;
  • Харьковская – 19,63%;
  • Луганская – 19,39%;
  • Сумская – 19,07%;
  • г.Киев – 16,55%;
  • Житомирская – 16,28%;
  • Одесская – 16,27%;
  • Хмельницкая — 15,54%;
  • Винницкая – 15,45%;
  • Киевская – 14,99%;
  • Волынская – 13,99%;
  • Ровенская – 13,03%;
  • Тернопольская – 12,02%;
  • Львовская – 11,73%;
  • Ивано-Франковская – 10,85%;
  • Черновицкая – 10,36%;
  • Закарпатской – 7,99%.

По информации ONLINE.UA, грубых нарушений во время избирательного процесса в Украине пока не зафиксировано. В Хмельницкой и Волынской области наблюдатели выявили нехватку урн для голосования. А в тюрьмах на Днепропетровщине бюллетеней оказалось почти втрое больше, чем избирателей.

Источник: Інтерфакс Теги: выборы, ЦИК
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