ЦИК опубликовала данные, в каких областях самая высокая явка избирателей

По состоянию на 11:00 на выборах президента Украины проголосовало 17,18% избирателей. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина", эти цифры отражают данные по 91 избирательному округу из всех 199 территориальных округов.
Самая высокая явка среди избирателей, которые пришли на свои участки до 11:00, составляет (по областям):
- Николаевская – 23,43%;
- Запорожская – 22,93%;
- Полтавская – 22,77%;
- Днепропетровская – 21,55%;
- Донецкая – 20,89%;
- Черкасская – 20,74%;
- Кировоградская – 20,5%;
- Херсонская – 20,29%;
- Черниговская – 20,16%;
- Харьковская – 19,63%;
- Луганская – 19,39%;
- Сумская – 19,07%;
- г.Киев – 16,55%;
- Житомирская – 16,28%;
- Одесская – 16,27%;
- Хмельницкая — 15,54%;
- Винницкая – 15,45%;
- Киевская – 14,99%;
- Волынская – 13,99%;
- Ровенская – 13,03%;
- Тернопольская – 12,02%;
- Львовская – 11,73%;
- Ивано-Франковская – 10,85%;
- Черновицкая – 10,36%;
- Закарпатской – 7,99%.
По информации ONLINE.UA, грубых нарушений во время избирательного процесса в Украине пока не зафиксировано. В Хмельницкой и Волынской области наблюдатели выявили нехватку урн для голосования. А в тюрьмах на Днепропетровщине бюллетеней оказалось почти втрое больше, чем избирателей.