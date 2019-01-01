ЦИК опубликовала данные, в каких областях самая высокая явка избирателей

По состоянию на 11:00 на выборах президента Украины проголосовало 17,18% избирателей. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина", эти цифры отражают данные по 91 избирательному округу из всех 199 территориальных округов.

Самая высокая явка среди избирателей, которые пришли на свои участки до 11:00, составляет (по областям):

Николаевская – 23,43%;

Запорожская – 22,93%;

Полтавская – 22,77%;

Днепропетровская – 21,55%;

Донецкая – 20,89%;

Черкасская – 20,74%;

Кировоградская – 20,5%;

Херсонская – 20,29%;

Черниговская – 20,16%;

Харьковская – 19,63%;

Луганская – 19,39%;

Сумская – 19,07%;

г.Киев – 16,55%;

Житомирская – 16,28%;

Одесская – 16,27%;

Хмельницкая — 15,54%;

Винницкая – 15,45%;

Киевская – 14,99%;

Волынская – 13,99%;

Ровенская – 13,03%;

Тернопольская – 12,02%;

Львовская – 11,73%;

Ивано-Франковская – 10,85%;

Черновицкая – 10,36%;

Закарпатской – 7,99%.

По информации ONLINE.UA, грубых нарушений во время избирательного процесса в Украине пока не зафиксировано. В Хмельницкой и Волынской области наблюдатели выявили нехватку урн для голосования. А в тюрьмах на Днепропетровщине бюллетеней оказалось почти втрое больше, чем избирателей.