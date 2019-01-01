Серия терактов в Шри-Ланке. Сотни погибших, включая иностранцев

Серия терактов в Шри-Ланке. Сотни погибших, включая иностранцев

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В Шри-Ланке произошла серия масштабных террористических актов. По информации ONLINE.UA, речь идет, как минимум, о 185 погибших мирных жителях, включая 35 иностранцев. Более 500 человек травмированы.

Данные о погибших в восьми терактах ежечасно обновляются. Скорее всего, их численность возрастет.

По последней информации, террористы-смертники совершили взрывы в католических церквях во время пасхальной мессы, а также в других людных местах, в том числе отелях, популярных среди иностранцев. Большинство терактов произошло в столице Коломбо.

Как сообщается на сайте TheFirst.lk, практически одновременно атакам подверглись три гостиницы в центре Коломбо («Шангри-Ла», «Циннамон Гранд» и «Кингсбери») и три католические церкви: одна — в столице, одна — в ее пригороде Негомбо, еще одна — в курортном городе Баттікалоа. В связи со взрівами городские власти Коломбо обїявили комендантский час.

Известно, что среди погибших есть американцы, канадцы и европейские туристы. Информация о погибших украинцах пока не поступала.

Напомним, что по даннім ONLINE.UA, перед віборами в Украине, пророссийские боеовики на Донбассе увеличили количество обстрелов.

Источник: ONLINE.UA Теги: терракт, Коломбо
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