Сколько украинцев планируют прийти на выборы 21 апреля - последние данные

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87% граждан Украины планируют принять участие во втором туре президентских выборов, которые проходят сегодня, 21 апреля. За пределами страны этот процент несколько ниже — 75%, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на данные собственного опроса.

Наибольшая явка ожидается на Юге Украины — 96% опрошенных говорят, что посетят избирательные участки и проголосуют. Меньше всего желающих выполнить свой гражданский долг среди жителей Запада — 75%. Восточная Украина показала достаточно высокий уровень ответственности — 91% респондентов готовы проголосовать. В Центре и на Севере этот показатель немного ниже — 87%.

Стоит отметить, что по состоянию на 11:00 на выборах президента Украины проголосовали 17,18% избирателей. Обнародованные цифры ЦВК отражают данные по 91 избирательному округу из всех 199 территориальных округов.

Самая высокая явка среди избирателей, которые пришли на свои участки до 11:00, составляет (по областям):

Николаевская – 23,43%;

Запорожская – 22,93%;

Полтавская – 22,77%;

Днепропетровска – 21,55%;

Донецкая – 20,89%

Как сообщал ранее ONLINE.UA, представители гражданской организации «Опора» зафиксировали в Хмельницкой и Волынской областях первые случаи нарушения избирательного законодательства. По последней информации, на трех участках не хватает урн для голосования.