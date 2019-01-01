Страстная неделя 2019: традиции и запреты последних дней Великого поста

Страстная неделя или как она еще называется Страстная седмица – последняя неделя перед Пасхой, которая в 2019 году выпадает на 21-27 апреля. Страстная неделя является главным отрезком времени Великого поста, чтобы подготовиться к светлому празднику Пасхи.

Верующие в Страстную седмицу вспоминают о последних днях жизни Иисуса Христа, предательстве Иуды и распятии Господа на кресте. В Страстную неделю принято очищать свой организм: как физически, так и духовно, наводить чистоту в своем доме и дворе. Каждый день недели перед Пасхой называют Великим, и каждый из них имеет свои традиции и запреты.

Великий понедельник. В этот день православные верующие вспоминают притчу о торговцах, которых Иисус выгнал из храма и бесплодной смоковнице (инжир), проклятой за то, что не накормила его. Инжир является символом человеческой души, которая злится, не признает свои ошибки, завидует, не умеет прощать, иными словами не может порождать духовные плоды. С понедельника люди начинали наводить порядок в своих домах. Все ненужные вещи в этот период нужно выбросить или отдать нуждающимся, таким образом вы привлечете в свой дом и в свою семью что-то новое и хорошее.

Великий вторник. В этот день в церквях вспоминают притчи о Страшном суде, воскрешении мертвых, данных Кесарю. Эти притчи говорят о возможности увидеть Бога; о том, что нужно быть храбрым на пути к добру и никогда не унывать. В доме в этот день продолжается уборка и начинается закупка и подготовка продуктов для праздника Пасхи.

Великая среда. В храмах вспоминают покаяние грешницы Марии Магдалины и противопоставляют их предателю Иуде, который за 30 серебряников выдал своего учителя и друга. В страстную среду особенно строгим является пост, некоторые предпочитают вообще ничего не есть в этот день. Также к среде уже должны быть закончены работы по дому и наведен идеальный порядок. Запрещается делать генеральную уборку в дальнейшие дни и еще неделю после Пасхи.

Великий четверг. В этот день вспоминается Тайная вечеря Иисуса Христа и его учеников, омовение ног Иисусом своих учеников и прощание с ними, молитва к Господу Отцу Иисуса в Гефсиманском саду и предательство Иуды. Вечер канун пятницы является самым ужасным временем для церкви: тогда осудили Иисуса. Наши предки старались в страстной четверг умыться до восхода солнца. Считалось, что таким образом можно было защититься от болезней.

В Чистый четверг верующие отправляются в церковь и несут домой зажженную свечу. Наши предки верили, что в этот день нужно подстригать волосы, чтобы лучше росли и стричь впервые младенцев, чтобы даровать им здоровье и счастливую судьбу. Также в страстной четверг люди начинали печь куличи и паски.

Великая пятница. Этот день – день самых тяжелых испытаний для Иисуса, день поднятия на Голгофу и распятия. Православные в этот день отказываются от употребления пищи, не занимаются никакими делами, стараются больше молиться и раскаиваться. Страстная пятница – самый скорбный день. В храме не идет служба, церковные звоны смолкают. Наши предки в этот день также следили за погодой: если в Великую пятницу небо пасмурное – хлеб уродиться нечистый, если же чистое – урожай будет на радость.

Великая суббота. В этот день Иисус пребывал в гробу. В субботу православные также старались не употреблять в пищу и молиться. Кроме того, в этот день можно наблюдать за схождением из Гроба Господня благодатного огня, который символизирует воскрешение Иисуса Христа. Считается, что таким образом Господь посылает весточку, что мир получает благословение, если же благодатный огонь не сойдет – стоит готовиться к концу света. В страстную субботу хозяйки заканчивали последние приготовления к Пасхе, а именно к пасхальному столу – красили яйца, пекли колбасу, готовили другие праздничные блюда.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что светлый праздник Пасхи православные в 2019 году отмечают 28 апреля. О традициях праздника читайте по ссылке.