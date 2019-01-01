Что-то пошло не так: Зеленский проголосовал с нарушением закона

Что-то пошло не так: Зеленский проголосовал с нарушением закона

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Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке показал заполненный бюллетень, что, как известно, является нарушением закона, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТСН".

Выйдя из кабины для голосования, Зеленский показал на камеры бюллетень с крестиком напротив своего имени. Согласно ст.7 закона "О выборах президента Украины" голосование на выборах президента является тайным.

Что-то пошло не так: Зеленский проголосовал с нарушением закона (1)

"Фотографирование, видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и являются нарушением тайны голосования", — сказано в законе.
Напомним, что 31 марта, во время первого тура выборов президента, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко показал на камеры бюллетень со своим голосом. Арсен Аваков заявил, что Ляшко нужно назначить штраф за публичную демонстрацию бюллетеня после голосования на избирательном участке. В конце концов, депутату выписали административный протокол. В МВД и ЦИК неоднократно призывали не фотографировать бюллетени.
Как сообщал ONLINE.UA, действующий украинский глава и кандидат в президенты Петр Порошенко проголосовал во время проведения второго тура выборов и призвал украинцев голосовать с умом, чтобы сохранить страну и национальную стратегию.
Источник: ТСН Теги: Владимир Зеленский, Президентские выборы 2019, бюллетень, нарушение
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