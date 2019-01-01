Чистый четверг 2019: когда и как отмечать

Фото з відкритих джерел

Четверг, предшествующий Пасхе, называется Великим или Чистым. В 2019 году Чистый четверг припадает на 25 апреля. В этот день православные вспоминают Тайную вечерю – одно из самых важных библейских событий.

Евангелие гласит, что во время Тайной вечере в четверг Иисус вымыл ноги своим ученикам, хотя знал, что один из них предаст его за 30 серебряников. Омыванием ног Спаситель показал пример братской любви и прощения. Также на Тайной вечере Иисус Христос установил обряд Евхаристии – освящение хлеба и вина особым образ и их употребление. Этот обряд признается всеми христианами и символизирует собой вкушение тела и крови Господа.

Что нужно делать в Чистый четверг

В Чистый четверг православные верующие отправляются в церковь послушать службу, исповедаться и причаститься. На вечерней литургии в этот день зажигают так называемые «страстные» свечи, которые горящими нужно донести до дома. По приходу, со свечой нужно обойти все углы всех комнат в доме и перекрестить их. Наши предки верили, что таким образом очищают жилище от злых духов, болезней и бедности. В старину при помощи «страстных» свечей лечили лихорадку, пытались облегчить предсмертные агонии и верили, что свеча защитит дом от пожара, спровоцированного молнией.

Великий четверг – идеальное время для духовного и физического очищения человека. В этот день надо проснуться до рассвета и умыться серебряной водой, тогда весь последующий год вас будут ждать удача и здоровье, обязательно надо умыть детей. Для того, чтобы сделать такую серебряную воду, достаточно в среду вечером залить любое серебряное изделие водой и утром этой водой умыться. Хорошо в этот день также мыть голову и стричь волосы: в старину верили, что после этого вы избавитесь от болезней и неудач.

Помимо очищения своего тела и души, надо очистить и свое жилище. Некоторые поверья гласят, что устраивать генеральную уборку можно только до Великого четверга. В этот день стоит лишь вытереть пыль и подмести пол. В то же время в народе говорили: «Если в Чистый Четверг вымоешься и вымоешь, весь год чистота в избе водиться будет». Наши предки верили, что если у кого в Чистый четверг дома грязь, значит, весь последующий год эта семья проведет в ссорах. Уборка в Страстной четверг имела большое значение, считалось, что она может решить любые проблемы: от возвращения давно потерянных вещей, до привлечения суженого.

В Чистый четверг принято считать деньги трижды в день: утром до восхода солнца, в обед и вечером после захода солнца. Благодаря этому ваша жизнь получит финансовое благополучие.

Хозяйки в Чистый четверг также старались выпекать пасхальные куличи и паски. С утра пораньше женщины ставят тесто, чтобы оно поднималось. А ближе к вечеру, прочитав все необходимые молитвы, приступают к праздничной выпечке. В старину верили, что пышные и вкусные паски принесут радостный год, а если выпечка не удалась – год будет сложным.

Нельзя что-либо отдавать из дома в Чистый четверг, говорили наши предки. Даже спичками или солью с соседями не делились, поскольку так можно отдать кому-то свой достаток и благополучие.