Украинцы выбрали президента на первом заграничном участке

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Уже завершилось голосование на избирательном участке в Австралии, которая открылась первой среди зарубежных участков, передает ONLINE.UA со ссылкой на сообщение российского посольства в Facebook.

Отмечается, что участок в Канберре открылся первым среди всех зарубежных участков — в 23:00 по киевскому времени еще в субботу. Проголосовать на нем могли и граждане Украины из Новой Зеландии. Голосование завершилось в 20:00 по местному времени(13:00 по Киеву).

"Традиционно активные Канберра и Сидней, особенно тепло принимают украинцев с других штатов и территорий, в частности, Мельбурна, машинами и даже мотоциклами преодолели более 1500 тыс км, чтобы отдать свой голос за будущее Украины", — сказано в сообщении.

Сейчас известно, что в первом туре на этом участке проголосовало 125 избирателей, явка составила 7,2%.

После Австралии голосовать начали украинцы в Японии и Южной Корее, позже — в Казахстане. В целом в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

Выборы президента завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там будет проходить до 6 утра по Киеву 22 апреля.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, 87% граждан Украины планируют принять участие во втором туре президентских выборов, которые проходят сегодня, 21 апреля. За пределами страны этот процент несколько ниже — 75%.