Незаконное голосования Зеленского - появилась первая реакция МВД

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

В Министерстве внутренних дел заявили, что полиция проверит факт демонстрации бюллетеня кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и даст правовую оценку инциденту. Об этом во время брифинга заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает ONLINE.UA.

"Мы как раз увидели это в СМИ. Поэтому, безусловно, как и в прошлый раз, эти факты будут проверены, будет предоставлено надлежащую юридическую оценку", — сказал Шкиряк, отвечая на вопрос о том, будет ли юридическая реакция МВД на демонстрацию Зеленским бюллетеня.

В свою очередь начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко отметил, что они дадут правовую оценку после изучения всех обстоятельств.

Как известно, 21 апреля в ходе голосования украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке показал заполненный бюллетень, что, как известно, является нарушением закона. 31 марта, во время первого тура выборов президента, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко также показал на камеры бюллетень со своим голосом — ему выписали административный протокол.

Как сообщал ONLINE.UA, довольно неординарное нарушение произошло во время голосования в родном городе Владимира Зеленского. Одна из женщин решила съесть свой избирательный бюллетень.