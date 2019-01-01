Пасха 2019: топ-5 рецептов праздничной паски

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Пасха 2019 становится все ближе, а значит, хозяйкам стоит задуматься над тем, какую паску они понесут святить в церковь, и чем будут удивлять гостей за праздничным столом. Пасхальные куличи бывают разных размеров, состоят из разных ингредиентов, но все они являются неотъемлемым атрибутом Христова Воскрешения. Наши предки пекли в основном только дрожжевые паски и не задумывались над их украшением.

Сейчас паски изготавливают по разнообразным методикам, а их украшение может посоревноваться с тортами. ONLINE.UA собрал рецепты пяти лучших пасок разной сложности приготовления и калорийности, выбирайте себе по душе.

Традиционная паска с изюмом

Без традиционной пышной паски нельзя представить ни один праздничный стол на Пасху. Приготовление такого кулича занимает много времени и сил, но результат стоит того.

Ингредиенты:

3кг муки

1литр молока

100 грамм дрожжей (свежие, живые)

600 грамм сливочного масла

1кг сахара

12 штук яиц

200-300 грамм изюма (можно заменить цукатами, кусочками шоколада или чем-то другим по вашему вкусу)

1 чайная ложка соли

Ванильный сахар

Способ приготовления:

Для начала нужно приготовить опару. Для этого необходимо взбить яйца с сахаром до пышности. Добавить теплое молоко, дрожжи, растопленное сливочное масло. Все перемешать, укутать и оставить на 8-12 часов, можно и на ночь.

В опару добавляем 1 чайную ложку соли, ванильный сахар, просеянную муку и изюм. После этого тесто нужно очень хорошо вымесить, оно должно отставать от рук. Для этого идеально подойдет мужчина, после замеса сильными руками – тесто получается превосходным.

Выкладываем в формы на 1/3 и оставляем на столе. В комнате должно быть тепло, без сквозняков, чтобы тесто могло подняться на воздухе. Через 40-60мин, когда тесто поднялось в два раза, ставим в хорошо разогретую духовку.

Выпекать 30-50 минут при 180-200 градусов. Из-за отличий духовок, лучше смотреть по готовности пасок и корочки.

Низкокалорийная творожная паска

Рецепт творожной паски придется по душе тем, кто следит за фигурой или хочет плавно выйти из Великого поста, но все же не может себе отказать в традиционном пасхальном десерте.

Ингредиенты:

500 грамм творога

Пол стакана жирной сметаны

100 грамм сливочного масла

100 грамм сахарной пудры

Орехи, цукаты, сухофрукты – по вкусу

Способ приготовления:

Сметану, творог, масло и сахарную пудру смешать до однородной массы в блендере, чтобы хорошо перетерлись крупицы творога. Полученную массу поместить в форму для паски, прикрыть марлей и положить сверху тяжелый пресс (мясорубка, утюг, камень). Оставить в холодильнике на, как минимум, 12 часов. Перед подачей на стол красиво украсить цукатами, сухофруктами и орехами.

Итальянский кекс панеттоне

Панеттоне – традиционный итальянский пирог с захаренными фруктами, шоколадом и прочей начинкой. Итальянский кекс очень популярный в Украине. К праздничному пасхальному столу его стараются приобрести в Европе или в специализированных магазинах не только католики, но и православные. Мы предлагаем рецепт приготовления панеттоне в домашних условиях.

Ингредиенты:

500 грамм муки

200 грамм сливочного масла

200 мл молока

75 грамм свежих дрожжей

4 яйца

75 грамм сахара

5 чайно ложки соли

1 апельсин

2 яичных белка

250 грамм изюма

1 столовая ложка растительного масла

20 грамм миндальных лепестков

0,5 чайной ложки ванилина

Способ приготовления:

Раскрошите дрожжи в миску, добавьте теплое молоко, соль, ванилин и 1 столовую ложку сахара. Затем добавьте 2 яйца и половину муки, перемешайте. Снова добавьте 2 яйца и оставшуюся муку. Замесите тесто.

Возьмите растопленное сливочное масло (оно не должно быть горячим, иначе желтки свернутся), 2 желтка и 100 г сахара, перемешайте.

Влейте масляную смесь в тесто и снова вымесите руками. Накройте, оставьте тесто подходить в тепле на час.

Добавьте тертую апельсиновую цедру и промытый изюм. Снова дайте тесту подойти.

Отправьте тесто в подготовленную форму. Выпекайте в разогретой до 180 С духовке около 30 минут. Украсьте панеттоне миндальными лепестками.

Паска в мультиварке

Для тех, кто предпочитает не тратить много времени на выпечку или же просто не обзавелся духовкой, есть отличный вариант для приготовления пасхального кулича – мультиварка.

Ингредиенты:

2,5 стакана муки

100 мл молока

75 грамм сливочного масла

10 грамм дрожжей

Щепотка соли

Щепотка ванилина

Сахар

2 яйца

Изюм – по вкусу

Способ приготовления:

Для начала растопите дрожжи в теплом молоке. Перемешайте и оставьте на пять минут. Затем взбейте яйца с сахаром и добавьте к ним размягченное сливочное масло. Влейте в эту массу разведенные дрожжи и перемешайте. Оставьте в теплом месте на несколько часов.

По истечению отведенного времени еще раз перемешайте массу и всыпьте просеянную муку, добавьте изюм и выложите в большую миску. Оставьте на полтора часа, чтобы тесто подошло.

Затем смажьте чашу мультиварки маслом и выложите в нее тесто. Включите режим Выпечка и выпекайте на протяжении 40-50 минут. Украсьте глазурью, кондитерской посыпкой и цукатами.

Паска с сыром и грудинкой

Если традиционное видение паски, как сладкого десерта, вам не по душе, в тесто можно добавить грудинку, и восторженные комментарии гостей вам гарантированы.

Ингредиенты:

600 грамм муки

20 грамм прессованных дрожжей

240 грамм молока

1 чайная ложка соли

1 столовая ложка сахара

2 яйца

180 грамм сливочного масла

180 грамм твердого сыра

180 грамм копченой грудинки

1 столовая ложка растительного масла

Способ приготовления:

Для начала приготовьте опару: в большой миске смешайте 70 грамм муки с дрожжами и молоком, замесите до однородности. Накройте и оставьте при комнатной температуре на час. Опара будет пениться, а если по миске ударить ложкой, просядет в центре.

Нарежьте грудинку кубиками. Положите в сковороду вместе с растительным маслом и обжарьте до румяного цвета. Переложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами. Сыр натрите.

Смешайте в миске муку, соль и сахар. Добавьте яйца и опару. Вымешивайте до тех пор, пока тесто не соберется в толстый слой. Накройте тесто пленкой и оставьте на 10-15 минут. Разделите масло на 4 части и постепенно введите в тесто. Добавьте в тесто кусочки грудинки и натертый сыр и перемешайте его руками. Переложите тесто в смазанную маслом миску, закройте и оставьте для расстойки, пока тесто не увеличится в объеме в 1,5 раза.

Смажьте маслом форму для выпечки. Разделите тесто на две части и скатайте каждую в шар. Выложите тесто в форму и оставьте на 90 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте кулич 50-60 минут.

Помните, что на любом этапе приготовления пасхального кулича в доме должно быть тихо, ваши мысли и помыслы – чистыми. В старину хозяйки перед началом приготовления читали молитвы, а в тесто добавляли немного святой воды. Но главное нужно печь с любовью и теплом в душе, тогда ваша паска точно получится и будет радовать родных и близких.