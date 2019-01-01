Количество нарушений во время голосувания идет на сотни – полиция

Радник глави МВС Зорян Шкіряк

По состоянию на 12:00 правоохранительные органы зарегистрировали 281 заявление о нарушениях во время избирательного процесса. Информацию об этом на брифинге в Киеве обнародовал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт МВД.

По данным полиции, большинство нарушений связаны с незаконной агитацией – 52; фотографированием бюллетеней – 13, подкупом избирателей и угрозами физической расправы – по 2. Еще один гражданин попытался вынести свой бюллетень за пределы избирательного участка.

Относительно географического расположения наибольшего количества нарушений, то здесь лидирует Днепропетровская область, Донецкая область и Киев.

Одно из нарушений совершил кандидат в президенты Владимир Зеленский. Как уже сообщал ONLINE.UA, возле избирательной урны он показал все желающим, напротив какой фамилии в бюллетене поставил отметку.

По информации МВД, с временно оккупированных территорий и России сегодня поступает немало звонков о «минировании» объектов инфраструктуры в Украине. В основном фальшивые сообщения касаются аэропортов и торговых центров. Во время одного из таких анонимных звонков было сообщено о минировании Каховской ГЭС. К счастью, ни одно из сообщений телефонных террористов не нашло подтверждений.