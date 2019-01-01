Президентские выборы 2019: когда будут первые результаты национального экзит-пола

Президентские выборы 2019: когда будут первые результаты национального экзит-пола

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Фото з відкритих джерел

Первые результаты опроса экзит-пола объявят в 20:00 – сразу после закрытия избирательных участков. Окончательные данные экзит-пола обнародуют в 22:00 — их вы можете просмотреть на ONLINE.UA.

Сейчас известно, что в 19:45 начнется пресс-конференция на которой огласят результаты опроса по состоянию на 18:00 (объявят после закрытия участков), а в 22:00 – объявят окончательные результаты.

Стоит отметить, что национальный экзит-пол-2019 совместно проводят три социологические агентства: фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова. Они опросят около 17 тысяч избирателей на выходе из 400 участков. Адреса участков, на которых работает экзит-пол, заранее не оглашались, чтобы избежать фальсификаций.

"Национальный экзит-пол-2019 не зависит от каких-либо кандидатов или политических сил и полностью финансируется западными донорами. В частности, опросы проводят при поддержке Программы содействия общественной активности "Включайся!", что финансируется Агентством США с международного развития (USAID) и осуществляется Pact в Украине, представительства Европейского Союза в Украине, Международного фонда "Возрождение", посольства Канады в Украине", — сказано в сообщении.

Экзит-пол – неотъемлемый компонент любых демократических выборов. В Украине это еще и дополнительный фактор контроля за проведением выборов, ведь подавляющее большинство респондентов не верят, что выборы в Украине будут честными.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, 87% граждан Украины планируют принять участие во втором туре президентских выборов, которые проходят сегодня, 21 апреля. За пределами страны этот процент несколько ниже — 75%.

Источник: ONLINE.UA Теги: Президентские выборы 2019, экзит-полл, національний екзит-пол, результаты
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