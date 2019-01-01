Президентские выборы 2019: когда будут первые результаты национального экзит-пола

Первые результаты опроса экзит-пола объявят в 20:00 – сразу после закрытия избирательных участков. Окончательные данные экзит-пола обнародуют в 22:00 — их вы можете просмотреть на ONLINE.UA.
Сейчас известно, что в 19:45 начнется пресс-конференция на которой огласят результаты опроса по состоянию на 18:00 (объявят после закрытия участков), а в 22:00 – объявят окончательные результаты.
Стоит отметить, что национальный экзит-
"Национальный экзит-
пол-2019не зависит от каких-либо кандидатов или политических сил и полностью финансируется западными донорами. В частности, опросы проводят при поддержке Программы содействия общественной активности "Включайся!", что финансируется Агентством США с международного развития (USAID) и осуществляется Pact в Украине, представительства Европейского Союза в Украине, Международного фонда "Возрождение", посольства Канады в Украине", — сказано в сообщении.
Экзит-пол – неотъемлемый компонент любых демократических выборов. В Украине это еще и дополнительный фактор контроля за проведением выборов, ведь подавляющее большинство респондентов не верят, что выборы в Украине будут честными.
Как сообщал ранее ONLINE.UA, 87% граждан Украины планируют принять участие во втором туре президентских выборов, которые проходят сегодня, 21 апреля. За пределами страны этот процент несколько ниже — 75%.