Виборы 2019: ЦИК опубликовала данные по явке на 15:00

Виборы 2019: ЦИК опубликовала данные по явке на 15:00

  |  Украина   |   Читати українською

По состоянию на 15:00 на выборах президента Украины проголосовало 44,82% граждан от общего количества избирателей. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ЦИК, эта информация отражает ситуацию по 60 избирательных округах. Всего в Украине, напомним, 199 ТПО.

Показатели явки среди граждан, которые пришли на свои избирательные участки к 15:00, составляют (по областям):

  • Полтавская – 50,84%;
  • Запорожская – 50,66%;
  • Николаевская – 49,91%;
  • Харьковская – 48,35%;
  • Киевская – 48,29%;
  • Сумская – 48,01%;
  • Днепропетровская – 47,03%;
  • Черкасская – 46,91%;
  • г.Киев – 46,36%;
  • Волынская – 45,58%;
  • Черниговская – 45,15%;
  • Житомирская – 44,22%;
  • Хмельницкая — 44,19%;
  • Донецкая – 43,18%;
  • Кировоградская – 42,97%;
  • Ровенская – 42,97%;
  • Луганская – 42,85%;
  • Тернопольская – 42,09%;
  • Одесская – 41,51%
  • Львовская – 37,73%;
  • Черновицкая – 36,5%;
  • Ивано-Франковская – 30,69%;
  • Закарпатская – 23,33%.

По Херсонской области свежая информация, по состоянию на 15:00, пока недоступна.

Во время голосования, согласно данных ONLINE.UA, было зафиксировано 281 нарушение избирательного процесса. Чаще всего встречаются случаи незаконной агитации и фотографирование бюллетеней. Кроме этого, полиции стало известно о единичных случаях подкупа избирателей и угрозы физической расправы.

Источник: ЦВК Теги: виборы 2019, ЦИК, статистика
Новости других СМИ
Бойцы ВСУ обратились ко всем сознательным украинцам с важной просьбой
Бойцы ВСУ обратились ко всем сознательным украи...
Президентские выборы 2019: когда будут первые результаты национального экзит-пола
Президентские выборы 2019: когда будут первые р...
Прогноз погоды в Украине на понедельник - 22 апреля
Прогноз погоды в Украине на понедельник - 22 ап...
В штаб к Зеленскому приехала полиция: что происходит
В штаб к Зеленскому приехала полиция: что проис...
Незаконное голосования Зеленского - появилась первая реакция МВД
Незаконное голосования Зеленского - появилась п...
Украинцы выбрали президента на первом заграничном участке
Украинцы выбрали президента на первом заграничн...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги