Виборы 2019: ЦИК опубликовала данные по явке на 15:00

По состоянию на 15:00 на выборах президента Украины проголосовало 44,82% граждан от общего количества избирателей. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ЦИК, эта информация отражает ситуацию по 60 избирательных округах. Всего в Украине, напомним, 199 ТПО.

Показатели явки среди граждан, которые пришли на свои избирательные участки к 15:00, составляют (по областям):

Полтавская – 50,84%;

Запорожская – 50,66%;

Николаевская – 49,91%;

Харьковская – 48,35%;

Киевская – 48,29%;

Сумская – 48,01%;

Днепропетровская – 47,03%;

Черкасская – 46,91%;

г.Киев – 46,36%;

Волынская – 45,58%;

Черниговская – 45,15%;

Житомирская – 44,22%;

Хмельницкая — 44,19%;

Донецкая – 43,18%;

Кировоградская – 42,97%;

Ровенская – 42,97%;

Луганская – 42,85%;

Тернопольская – 42,09%;

Одесская – 41,51%

Львовская – 37,73%;

Черновицкая – 36,5%;

Ивано-Франковская – 30,69%;

Закарпатская – 23,33%.

По Херсонской области свежая информация, по состоянию на 15:00, пока недоступна.

Во время голосования, согласно данных ONLINE.UA, было зафиксировано 281 нарушение избирательного процесса. Чаще всего встречаются случаи незаконной агитации и фотографирование бюллетеней. Кроме этого, полиции стало известно о единичных случаях подкупа избирателей и угрозы физической расправы.