Виборы 2019: ЦИК опубликовала данные по явке на 15:00

По состоянию на 15:00 на выборах президента Украины проголосовало 44,82% граждан от общего количества избирателей. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ЦИК, эта информация отражает ситуацию по 60 избирательных округах. Всего в Украине, напомним, 199 ТПО.
Показатели явки среди граждан, которые пришли на свои избирательные участки к 15:00, составляют (по областям):
- Полтавская – 50,84%;
- Запорожская – 50,66%;
- Николаевская – 49,91%;
- Харьковская – 48,35%;
- Киевская – 48,29%;
- Сумская – 48,01%;
- Днепропетровская – 47,03%;
- Черкасская – 46,91%;
- г.Киев – 46,36%;
- Волынская – 45,58%;
- Черниговская – 45,15%;
- Житомирская – 44,22%;
- Хмельницкая — 44,19%;
- Донецкая – 43,18%;
- Кировоградская – 42,97%;
- Ровенская – 42,97%;
- Луганская – 42,85%;
- Тернопольская – 42,09%;
- Одесская – 41,51%
- Львовская – 37,73%;
- Черновицкая – 36,5%;
- Ивано-Франковская – 30,69%;
- Закарпатская – 23,33%.
По Херсонской области свежая информация, по состоянию на 15:00, пока недоступна.
Во время голосования, согласно данных ONLINE.UA, было зафиксировано 281 нарушение избирательного процесса. Чаще всего встречаются случаи незаконной агитации и фотографирование бюллетеней. Кроме этого, полиции стало известно о единичных случаях подкупа избирателей и угрозы физической расправы.