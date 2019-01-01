Бойцы ВСУ обратились ко всем сознательным украинцам с важной просьбой

Украинские воины на Донбассе в очередной раз напомнили, что они сейчас на Востоке защищают родину, чтобы украинцы могли свободно проголосовать и выбрать себе будущее. Бойцы призывают всех не игнорировать свой гражданский долг, передает ONLINE.UA.

Первые бойцы уже отдали свои голоса за будущего президента. Воины по очереди приходят на прифронтовые спецучастки, меняя друг друга на позициях. Армейцы отмечают — избиратели должны помнить, что выбирают не только Президента, но и главнокомандующего армии.

"Для того мы здесь и стоим – защищаем свою родину и делаем свой выбор, чтобы наша Украина была такой, как хотят все люди – демократическая, честная и справедливая", — отметил военнослужащий ВСУ Ярослав.

В штабе Операции объединенных сил уверяют, что проголосовать смогут все желающие.

Как известно, 18 апреля представители России на минских переговорах отказались поддержать предложение Украины объявить «пасхальное» перемирие на Донбассе. В результате обстрелы на Донбассе продолжаются, однако наибольшие потери несут сами боевики.

Как сообщал ONLINE.UA, в течение минувших суток оккупационные войска РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. Четыре раза противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение калибром 120 и 82 мм (61 обстрел целом).