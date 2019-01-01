В штабе Зеленского рассказали, как хотят решить проблему с "повстанцами" на Донбассе

В штабе Зеленского рассказали, как хотят решить проблему с "повстанцами" на Донбассе

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Фото: 24tv.ua

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков выступает за законодательное определение терминологии в отношении боевиков на Донбассе. Об этом он рассказал 21 апреля на брифинге в штабе Зеленского, сообщает ONLINE.UA.

"Я думаю, было бы правильно, чтобы такие дефиниции были определены на законодательном уровне. К сожалению, когда на сайте действующего главы государства мы видим формулировку "повстанцы", по меньшей мере в трех случаях, то, наверное, это имеет право на существование, но лично я считаю иначе. Я все-таки считаю, что это боевики, которые воюют за так называемые "ЛНР" и "ДНР", — сказал Разумков.

Он также прокомментировал слова Зеленского на дебатах 19 апреля, когда он зачитывал вопросы действующему президенту Петру Порошенко от граждан Украины.

"Мы не занимаемся цензурированием ни журналистов, ни наших сограждан и того, как они пишут вопросы к кандидатам в президенты. Как было написано ("повстанцы ДНР и ЛНР" — ред.), так и было озвучено", — пояснил Разумков.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее действующий украинский глава Петр Порошенко заявил, что дебаты на стадионе "Олимпийский" имели "ужасную часть", когда шоумен Владимир Зеленский назвал боевиков ОРДЛО "повстанцами".

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, боевики, повстанці, закон
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