Папа Римский не забыл об Украине в послании на Пасху: детали

Папа Римський Франциск (фото — wikipedia.org)

21 апреля Папа Римский Франциск в своей традиционной Пасхальной речи упомянул об Украине. Понтифик выступил на площади Святого Петра в Ватикане, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Пусть Пасха принесет утешение для жителей Восточной Украины, которые страдают от конфликта, который продолжается. Пусть Господь поощрит инициативы гуманитарной помощи и те, что направлены на достижение долговременного мира", – сказал Франциск в своем пасхальном обращении Urbi et orbi ("Городу и миру").

Кроме того, в ходе выступления понтифик вспомнил другие конфликты, которые происходят в мире, в частности в Сирии, Судане, Йемене и других странах. Франциск осудил теракты на Шри-Ланке, которые произошли в Пасху во время праздничных богослужений в нескольких церквях. Тысячи людей собрались на площади, чтобы послушать эту речь — верующие приехали в Ватикан из разных стран мира. Выступление Папы транслировали в прямом эфире для миллионов телезрителей со всего мира.

Отметим, 21 апреля праздник Воскресения Христова отмечают римско-католическая церковь и большинство протестантов, живущих по григорианскому календарю. А христиане в этот день по юлианскому календарю отмечают один из 12 главных праздников – Вербное Воскресенье.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 25 декабря 2018 года Папа Римский Франциск выступил с традиционным рождественским посланием. В своем поздравлении он попросил мира для Украины.