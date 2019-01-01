Это просто нужно увидеть: Антарктида проголосовала за президента (явка - 100%)

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21 апреля на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" уже завершили голосование на выборах президента Украины, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Что интересно, голосование в Антарктиде началось в 14.00 по киевскому времени и продолжалось около часа. Для выборов на станции "Академик Вернадский" создали специальный участок.

"На нем проголосовали все участники 24-й Украинской антарктической экспедиции — 12 полярников и полярниц. То есть явка составила 100%. Председателем участковой комиссии стал начальник экспедиции Игорь Дикий, а протокол с результатами будет опубликован после окончания голосования в Украине", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что голосование на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде 31 марта также длилось только час. Тогда в голосовании на станции "Академик Вернадский" приняли участие 34 гражданина Украины.

Как сообщал ONLINE.UA, 21 апреля украинские воины на Донбассе в очередной раз напомнили, что они сейчас на Востоке защищают родину, чтобы украинцы могли свободно проголосовать и выбрать себе будущее. Бойцы призывают всех не игнорировать свой гражданский долг.