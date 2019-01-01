На первом участке за рубежом посчитали голоса - известно, кто победил

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На избирательном участке в Австралии, где уже завершилось голосование во втором туре выборов президента Украины, посчитали голоса. Большинство голосов украинцев получил действующий украинский глава Петр Порошенко, передает ONLINE.UA со ссылкой на данные посольства Украины.

Отмечается, что всего участие в выборах приняли 99 человек: Петра Порошенко поддержали 72 избирателя, Владимира Зеленского – 26. Один бюллетень признан недействительным. Явка во втором туре оказались ниже, чем в первом, тогда проголосовали 125 человек (7,2%), первое место занял Порошенко.

"Спасибо всем, кто пришел, приехал или прилетел в Канберру сегодня, чтобы принять участие в голосовании. Спасибо Участковой избирательной комиссии за слаженную и профессиональную работу", — говорится в сообщении посольства.

Стоит отметить, что в Соединенных Штатах голосование во втором туре выборов президента Украины только недавно началось.К счастью, украинцы сегодня очень активно голосуют за рубежом. В Берлине состоянию на 13:00 проголосовали почти 900 украинцев, что на 50% больше, чем в первом туре. Значительно выше также явка зафиксирована в Беларуси.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, первые результаты опроса экзит-пола объявят в 20:00 – сразу после закрытия избирательных участков. Окончательные данные экзит-пола обнародуют в 22:00.