Олександр Данилюк

Один из ключевых членов команды Владимира Зеленского – бывший министр финансов Александр Данилюк опроверг слухи о том, что он возглавит МИД Украины при новом президенте. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Украинскую правду», об этом Данилюк сообщил в коротком интервью для журналистов в помещении штаба Зеленского.

«Я больше специалист по внутренним преобразованиям, реформам...Поэтому меня это не интересует...», – заявил Данилюк.

Бывший министр финансов в правительстве Гройсмана также опроверг возможность своего возвращения в состав нынешнего Кабинета министров. На вопрос об этой вероятности он сообщил «Я дважды в одну и ту же воду не вхожу».

«Мы понимаем, что это временное правительство и сейчас важно смотреть в будущее – каким будет новое правительство и что может сделать новоизбранный президент в плане того, что от него ожидают люди», – заявил Александр Данилюк.

Напомним, что бывший глава украинского Минфина уже несколько недель назывался наиболее вероятным претендентом на должность министра иностранных дел. Что интересно, до сегодняшнего дня ни он сам, ни другие представители команды Владимира Зеленского особо и не опровергали эти слухи.

Теперь возникает вопрос, кто же на самом деле будет возглавлять ключевые министерства, назначение на которые входят в полномочия президента: МИД и Минобороны. Ведь Владимир Зеленский до сих пор так и не представил своих кандидатов на эти кресла.

Как сообщает ONLINE.UA на избирательном участке в Австралии большинство голосов граждан Украины одержал Петр Порошенко.