Выборы 2019: Результаты Национального экзит-пола на выборах президента

После официального завершения процедуры голосования на выборах президента Украины были обнародованы результаты экзит-пола, который проводили несколько ведущих социологических служб: Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова. Как сообщает ONLINE.UA, согласно обработанным данным опросов избирателей убедительную победу на выборах получил кандидат Владимир Зеленский.

Результаты Национального экзит-пола выглядят следующим образом:

Владимир Зеленский – 73.2%.

Петр Порошенко – 25.3%.

Обнародованные данные не означают официальной победы Владимира Зеленского. Она может быть объявлена только после завершения подсчета голосов, передачи данных в ЦИК и оглашения результатов председателем Центральной избирательной комиссии.

Напомним, что в первом тура президентских выборов лидером стал Владимир Зеленский – 30,6% голосов. Вторую строчку занял действующий глава государства Петр Порошенко – 17,8% голосов. Далее – Юлия Тимошенко (14,2%), Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).