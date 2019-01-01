В штабе Зеленского боятся, что его министры "до инаугурации могут не дожить"

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

В штабе украинского шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского не называют фамилии претендентов на должности глав Минобороны, МИД и СБУ, поскольку, по их словам, это "опасно для кандидатов".Об этом в комментарии журналистам 21 апреля рассказал спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает ONLINE.UA.

"Это опасно для кандидатов — до инаугурации могут не дожить, и вообще это прерогатива президента", — заявил Разумков.

На вопрос, ведутся ли переговоры с подходящими кандидатами, он отметил:

"Я не имею права это комментировать... Это все же прерогатива президента страны".

Стоит отметить, что кандидат в президенты Владимир Зеленский до последнего не обнародовал свою команду, сделав это всего за несколько дней до второго тура выборов — в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1" вечером 18 апреля. Чуть позже, 21 апреля, один из ключевых членов команды Владимира Зеленского – бывший министр финансов Александр Данилюк опроверг слухи о том, что он возглавит МИД Украины нового президента.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что шестой апелляционный административный суд города Киева отклонил иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.