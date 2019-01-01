Выборы 2019: Кремль невероятно быстро отреагировал на результаты национального экзит-пола

Власти РФ подозрительно быстро отреагировали на результаты экзит-полла во втором туре президентских выборов. Согласно нему, лидирует Владимир Зеленский с результатом 73,2% голосов. В Кремле уверяют, что украинцы голосовали бы за кого угодно, лишь бы не за действующего президента Украины Петра Порошенко.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев утверждает, что украинцы не задумывались над своим выбором, чтобы не голосовать за оппонента Зеленского Петра Порошенко.
Стоит отметить, что российские наблюдатели не принимали участия ни в первом, ни во втором туре выборов президента Украины. При этом весь избирательный процесс там комментировали активно – не замедлили и на этот раз.
Напомним, согласно результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, лидирует Владимир Зеленский –у него 73,2% голосов. Вторую позицию занял Петр Порошенко – за него проголосовали 25,3% украинцев.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в штабе украинского шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского не называют фамилии претендентов на должности глав Минобороны, МИД и СБУ, поскольку, по их словам, это "опасно для кандидатов".