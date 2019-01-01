Выборы 2019: Кремль невероятно быстро отреагировал на результаты национального экзит-пола

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Власти РФ подозрительно быстро отреагировали на результаты экзит-полла во втором туре президентских выборов. Согласно нему, лидирует Владимир Зеленский с результатом 73,2% голосов. В Кремле уверяют, что украинцы голосовали бы за кого угодно, лишь бы не за действующего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.