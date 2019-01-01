Виборы 2019: Зеленский и Порошенко неожиданно обратились к украинцам

Після оголошення результатів екзит-полу

Сразу после объявления результатов Национального экзит-полла кандидат на пост президента Владимир Зеленский сделал несколько заявлений. Как сообщает ONLINE.UA они были адресованы как жителям Украины, так и гражданам соседних государств. Приводим дословные цитаты победителя выборов:

«Обещаю всем украинцам – я вас не подведу!» «Мы сделали это вместе!» «До всех стран бывшего СССР: посмотрите на нас – это возможно!» «Спасибо всем военным и волонтерам за то, что берегут Украину».

Триумфатор выборов также поблагодарил своих близких: «Я просто хочу поблагодарить всех и каждого, своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили, своей жене за силу и выдержку».

Похожие заявления, но в гораздо менее оптимистическом тоне сделал и пока что действующий президент Украины Петр Порошенко. Его слова звучали следующим образом:

«Я не ухожу из политики!» «Коломойский намерен рассчитаться за выборы возвращением Приватбанка». «Никогда, никогда, никогда не сдавайся в большом и малом, если не противоречит здравому смыслу!»

Последняя цитата, произнесенная Порошенко, принадлежит британскому премьеру Уинстону Черчиллю.