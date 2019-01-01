Виборы 2019: Зеленский и Порошенко неожиданно обратились к украинцам

Сразу после объявления результатов Национального экзит-полла кандидат на пост президента Владимир Зеленский сделал несколько заявлений. Как сообщает ONLINE.UA они были адресованы как жителям Украины, так и гражданам соседних государств. Приводим дословные цитаты победителя выборов:
«Обещаю всем украинцам – я вас не подведу!»
«Мы сделали это вместе!»
«До всех стран бывшего СССР: посмотрите на нас – это возможно!»
«Спасибо всем военным и волонтерам за то, что берегут Украину».
Триумфатор выборов также поблагодарил своих близких: «Я просто хочу поблагодарить всех и каждого, своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили, своей жене за силу и выдержку».
Похожие заявления, но в гораздо менее оптимистическом тоне сделал и пока что действующий президент Украины Петр Порошенко. Его слова звучали следующим образом:
«Я не ухожу из политики!»
«Коломойский намерен рассчитаться за выборы возвращением Приватбанка».
«Никогда, никогда, никогда не сдавайся в большом и малом, если не противоречит здравому смыслу!»
Последняя цитата, произнесенная Порошенко, принадлежит британскому премьеру Уинстону Черчиллю.
Напомним, что согласно результатам Национального экзит-полла, на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года убедительную победу одержал