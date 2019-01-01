Виборы 2019: Зеленский и Порошенко неожиданно обратились к украинцам

Виборы 2019: Зеленский и Порошенко неожиданно обратились к украинцам

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Після оголошення результатів екзит-полу

Сразу после объявления результатов Национального экзит-полла кандидат на пост президента Владимир Зеленский сделал несколько заявлений. Как сообщает ONLINE.UA они были адресованы как жителям Украины, так и гражданам соседних государств. Приводим дословные цитаты победителя выборов:

«Обещаю всем украинцам – я вас не подведу!»

«Мы сделали это вместе!»

«До всех стран бывшего СССР: посмотрите на нас – это возможно!»

«Спасибо всем военным и волонтерам за то, что берегут Украину».

Триумфатор выборов также поблагодарил своих близких: «Я просто хочу поблагодарить всех и каждого, своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили, своей жене за силу и выдержку».

Похожие заявления, но в гораздо менее оптимистическом тоне сделал и пока что действующий президент Украины Петр Порошенко. Его слова звучали следующим образом:

«Я не ухожу из политики!»

«Коломойский намерен рассчитаться за выборы возвращением Приватбанка».

«Никогда, никогда, никогда не сдавайся в большом и малом, если не противоречит здравому смыслу!»

Последняя цитата, произнесенная Порошенко, принадлежит британскому премьеру Уинстону Черчиллю.

Напомним, что согласно результатам Национального экзит-полла, на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года убедительную победу одержал 41-летний актер и шоумен Владимир Зеленский. Согласно опросам социологов, за него проголосовало около 73% избирателей.

Источник: ONLINE.UA Теги: виборы 2019, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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