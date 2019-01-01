Политолог объяснил, кого на самом деле боится Зеленский - и это не Порошенко

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

По результатам Национального экзит-полла, во втором туре президентских выборов в Украине лидирует Владимир Зеленский. Политолог Николай Давидюк утверждает, что в случае избрания шоумена на пост главы государства он может столкнуться с определенными рисками, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По мнению эксперта, для Зеленского будет опасным сигналом, если народ успеет разочароваться в нем еще до парламентских выборов. А для народа – если не успеет.

По словам Давидюка, если население успеет разочароваться, то это будет хорошо для демократии. Тогда будет конкуренция и не будет единого коррупционного монолита, который будет думать, что все можно и все позволено, а государство – это приз, который можно делить между собой.

"Рост рейтинга Зеленского безумный.Но разочарование в нем как в политике и новый яркий лидер смогут завести в парламент новую коалицию и новых людей. Вопрос в том, кто это будет и какую компанию проводить. Зеленский сам намекал, кого он боится, когда сказал, что чувствует себя немного Вакарчуком. Это шутка была не просто так. Апеллировать Вакарчуку, что тот – старая преступная власть, Зеленский не сможет. И наоборот, Вакарчук сможет спрашивать его, где результат", — объясняет политолог.

По мнению Давидюка, именно в этом и может быть проблема. Потому что Зеленский создал чрезвычайно сильный запрос в обществе. Теперь вопрос заключается в том, что он готов делать для людей и каким образом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти РФ подозрительно быстро отреагировали на результаты экзит-полла во втором туре президентских выборов.