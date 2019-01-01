"Это даже не обсуждается!": Порошенко выдвинул свои последние требования международному сообществу

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Укаинський лидер Петр Порошенко настоятельно попросил международное сообщество сохранить поддержку Украины на ее пути к ЕС и НАТО и продолжить противостоять агрессии России. Об этом он заявил на пресс-конференции с предвыборного штаба после объявления предварительных результатов экзит-полов, передает ONLINE.UA.

"Я хочу призвать международное сообщество помочь сохранить выбор, который сделала Украина — придерживаться курса на ЕС и НАТО. Пожалуйста, оставайтесь с Украиной, несмотря ни на что. Поддерживайте украинцев, наших людей", — сказал Петр Порошенко.

По его убеждению, надо продолжить сохранять солидарность и единство мирового сообщества и продолжить бороться с российской агрессией и укреплять санкционный режим. Обращаясь к международным партнерам, Порошенко назвал ключевые принципы, которых нужно придерживаться в дальнейшем.

"Во-первых, Украина является крепостью европейской демократии, и является ключом к безопасности на континенте. Второе. Ничего об Украине без Украины. Третье. И это очень важно. Крым — это Украина. И это даже не обсуждается. Четвертое. Россия должна прекратить свою агрессию против Украины и оставить украинский Донбасс. Мы должны вернуть суверенитет Украины все регионы. Мы на половине пути до конечного пункта прибытия. Мы должны продолжить воплощать повестку дня реформ — что касается макроэкономической стабилизации, борьбы с коррупцией, создания современной армии, Соглашения об ассоциации с Европой, безвизового режима, децентрализации, энергетической безопасности. С вашей помощью украинская нация сможет этого достичь", — отметил президент.

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