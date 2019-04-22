Курс валют на сегодня 22 апреля - доллар дорожает, евро дорожает

На понедельник, 22 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дорожает, евро дорожает.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 22 апреля цена доллара США составит 26 гривен 85 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 2 копейки больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 30 21 копейка, что в свою очередь на 2 копейки больше чем в воскресенье, 21 апреля.

В воскресенье, 21 апреля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.855/26.815 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.2/30.15 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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