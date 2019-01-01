Сутки в зоне ООС: боевики продолжают обстрелы

Сутки в зоне ООС: боевики продолжают обстрелы

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За минувшие сутки на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня, гарантии которого были предоставлены Минскими соглашениями. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Обстрелы со стороны российских наемников были зафиксированы в зоне ответственности оперативно-тактического группировки «Север» – вблизи населенного пункта Катериновка. Противник использовал автоматические станковые гранатометы, автоматическое стрелковое оружие и снайперские винтовки.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен. На провокацию боевиков подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ.

Еще один обстрел со стороны боевиков был зафиксирован недалеко от населенного пункта Станица Луганская. Противник обстрелял подразделения ООС из автоматического оружия. Огонь в ответ не открывался.

По данным украинской разведки, 21 апреля один террорист был уничтожен и трое ранены. С начала текущих суток вооруженных провокаций со стороны противника пока не зафиксировано.

Напомним, что по данным ONLINE.UA, 20 апреля враг понес большие потери. Подразделениями ООС были уничтожены 4 террориста. Еще шесть оккупантов получили ранения различной степени тяжести.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: ООС, Донбасс, ВСУ,обстрелы
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