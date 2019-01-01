"Есть план!": Зеленский наконец признался, как он будет строить отношения с Россией

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский рассказал, что продолжит Минский процесс и работу в Нормандском формате. Об этом он рассказал в своем штабе в КВЦ "Парковый" после озвучивания результата Национального экзит-пола, передает ONLINE.UA.

"Мы будем действовать в любом случае в Нормандском формате, будем продолжать Минский процесс, мы будем его перезагружать. Я считаю, что там будут кадровые замены. В любом случае мы будем продолжать Минское направление и идти до конца ради того, чтобы прекратить огонь, потому что это самое главное для нас — вернуть наших ребят живыми", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас задача номер один вернуть наших всех заключенных, всех пленных, военнопленных". Шоумен добавил, что общался с родителями, матерями пленных моряков РФ.

"Я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой", — подчеркнул он.

По словам Зеленского, он и его команда начнет "мощную информационную войну", чтобы закончить войну на Донбассе.

"Наш план-подготовка, мы будем делать очень мощную информационную войну по поводу того, чтобы закончить огонь на Донбассе.... Мы вас (журналистов – ред.) приглашаем, мы будем с вами разговаривать. Ближайшее время мы сообщим всем. Всех наших украинских журналистов и блоггеров. У нас есть план действий", — отметил Зеленский.

Он заверил, что у его команды "есть очень креативные идеи" и что им "нужна ваша помощь".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти РФ подозрительно быстро отреагировали на результаты экзит-полла во втором туре президентских выборов.