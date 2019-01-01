"Есть план!": Зеленский наконец признался, как он будет строить отношения с Россией

"Есть план!": Зеленский наконец признался, как он будет строить отношения с Россией

  |  Политика   |   Читати українською
Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский рассказал, что продолжит Минский процесс и работу в Нормандском формате. Об этом он рассказал в своем штабе в КВЦ "Парковый" после озвучивания результата Национального экзит-пола, передает ONLINE.UA.

"Мы будем действовать в любом случае в Нормандском формате, будем продолжать Минский процесс, мы будем его перезагружать. Я считаю, что там будут кадровые замены. В любом случае мы будем продолжать Минское направление и идти до конца ради того, чтобы прекратить огонь, потому что это самое главное для нас — вернуть наших ребят живыми", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас задача номер один вернуть наших всех заключенных, всех пленных, военнопленных". Шоумен добавил, что общался с родителями, матерями пленных моряков РФ.

"Я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой", — подчеркнул он.

По словам Зеленского, он и его команда начнет "мощную информационную войну", чтобы закончить войну на Донбассе.

"Наш план-подготовка, мы будем делать очень мощную информационную войну по поводу того, чтобы закончить огонь на Донбассе.... Мы вас (журналистов – ред.) приглашаем, мы будем с вами разговаривать. Ближайшее время мы сообщим всем. Всех наших украинских журналистов и блоггеров. У нас есть план действий", — отметил Зеленский.

Он заверил, что у его команды "есть очень креативные идеи" и что им "нужна ваша помощь".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти РФ подозрительно быстро отреагировали на результаты экзит-полла во втором туре президентских выборов.

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Зеленский, РФ, Донбасс, война
Новости других СМИ
Неожиданно: Янукович "благословил" Зеленского и рассказал, как надо управлять Украиной
Неожиданно: Янукович "благословил" Зе...
Зеленский рассказал, кого видит во главе Вооруженных сил
Зеленский рассказал, кого видит во главе Вооруж...
Генсек НАТО рассказал, чего Альянс ждет от Зеленского
Генсек НАТО рассказал, чего Альянс ждет от Зеле...
"У Украины есть шанс": у Путина шокировали резонансным заявлением
"У Украины есть шанс": у Путина шокир...
Трамп и Макрон позвонили Зеленскому: о чем говорили
Трамп и Макрон позвонили Зеленскому: о чем гово...
Виборы 2019: Зеленский и Порошенко неожиданно обратились к украинцам
Виборы 2019: Зеленский и Порошенко неожиданно о...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи