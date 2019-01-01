Виборы 2019: оглашены результаты голосования за границей (данные по странам)

Результаты голосования в заграничном избирательном округе существенно отличаются от цифр, полученных на большинстве участков в Украине. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт ЦИК, за пределами страны победу получил действующий президент Петр Порошенко (54,73% голосов).

Согласно официальным результатам, полученным после обработки 100% протоколов на избирательных участках за пределами Украины, Порошенко победил в Австралии (72,72% голосов «за»), Австрии (66,36%), Египте (59,30), Греции (58,63%), Израиле (50,46%), Ирландии (70,91%), Иране (50,00%), Италии (62,14%), Канаде (71,20%), Китае (52,19%), Бельгии (63,33%), Дании (63,90%), Испании (56,01%), Нидерландах (74,61%), Норвегии (69,45%), Саудовской Аравии (60,41%), Таиланде (62,74%), Швеции (66,66%), Ливане (50,93%), Малайзии (71,17%), Мексике (62,50%), ОАЭ (51,27%), Южной Африке (59,15%), Португалии (57,97%), Болгарии (57,77%), Индии (60,86), Кипре (62,65%), Южной Корее (56,63%), Македонии (52,17%), Сербии (52,81%), Сингапуре (55,95%), Словении (57,14%), Узбекистане (56,63%), Хорватии (54,02), Румынии (52,03%), Вьетнаме (79,45%), Великобритании (69,83%), США (73,76%), Турции (55,71%), Германии (55,15%), Финляндии (53,11%), Франции (66,58%), Черногории (73,28%), Швейцарии (73,88%), Японии (58,18).

Владимир Зеленский получил победу в Азербайджане (51,50%), Аргентине (57,65%), Грузии (50,38%), ДР Конго (58,33%), Катаре (60,90%), Иордании (62,68%), Киргизии (71,15%), Марокко (61,33%), Латвии (61,54%), Литве (52,83%), Беларуси (68,48%), Армении (67,64%), Эстонии (72,29%), Казахстане (49,71%), Кубе (84,88%), Молдове (71,31%), Перу (60,46%), Польши (50,65%), Словакии (51,88%), Тунисе (57,57%), Туркменистане (70,42%), Венгрии (50,56%), Бразилии (75,00%), Чехии (59,02%).

Кроме того, существуют страны, где оба кандидата: Зеленский и Порошенко набрали равное количество голосов. Это Алжир, Кувейт и Чили.

Напомним, что в Украине победителем президентской гонки стал Владимир Зеленский, который набрал 73,17% голосов избирателей.