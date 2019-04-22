Трамп и Макрон позвонили Зеленскому: о чем говорили

Трамп и Макрон позвонили Зеленскому: о чем говорили

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Дональд Трамп та Еммануель Макрон (фото — rbc.ru)

Победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому позвонил американский лидер Дональд Трамп, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Украинскую правду".

По словам источников СМИ, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Глава Белого дома в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пообещал, что США и впредь будут поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности. Детали разговора рассказал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах, а украинский народ — с мирными и демократическими выборами. Мы будем и в дальнейшем поддерживать усилия Украины относительно возобновления ее территориальной целостности и противодействия российской агрессии", — написал он на своей странице в Twitter.

Также победитель президентских выборов в Украине сообщил о своем телефонном разговоре с еще одним зарубежным лидером. На официальной фейсбук-странице политика сообщается про его телефонные переговоры с Эммануэлем Макроном. Зеленский заявил, что Макрон поздравил его с победой на выборах.

"Моя искренняя благодарность президенту Французской республики Эммануэлю Макрону за его поздравления и поддержку", — написал Зеленский на французском и в коротком варианте – на украинском.

Зеленский рассказал, что продолжит Минский процесс и работу в Нормандском формате.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский рассказал, как планирует строить отношения с РФ.

Источник: Українська правда Теги: Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, разговор
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