Выборы 2019: в Одесской области пациентов психбольницы заставляли голосувать за Зеленского – ОПОРА

Обласна психіатрична лікарня №2

Общественные наблюдатели организации «ОПОРА», которые во время выборов находились в УИК №510523 (Областная психиатрическая больница №2, н.п. Александровка, Одесская обл.) зафиксировали признаки принудительного голосования. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт "Думская".

Как сообщили наблюдатели, избиратели им сообщили, что медицинская сестра, которая приводила больных в помещение для голосования, показывала, что отметку в бюллетене надо ставить «в первой строчке», возле фамилии кандидата Владимира Зеленского.

По этому факту представителями «ОПОРЫ» составлен акт о нарушениях на выборах. Также была вызвана следственно-оперативная группа полиции. По убеждению общественных наблюдателей, случай с принуждением к голосованию граждан, находящихся на лечении в Областной психиатрической больнице №2, подпадает под действие ч.1 ст.157 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает наказание за препятствие свободному волеизъявлению граждан в виде ограничения или лишением свободы на срок до 3 лет.

Напомним, что по данным ONLINE.UA после объявления результатов экзит-пола оба кандидаты на должность президента – Владимир Зеленский и Петр Порошенко неожиданно обратились к украинцам.