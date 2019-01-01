Генсек НАТО рассказал, чего Альянс ждет от Зеленского

Єнс Столтенберг (фото — commons.wikimedia.org)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Об этом лидер блока сообщил в своем официальном Твиттере, передает ONLINE.UA.

"Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине", — заявил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что украинское государство остается партнером Альянса несмотря на смену президента.

"Украина – это весомый партнер НАТО, поэтому мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с ней", — подчеркнул Йенс Столтенерг.

Стоит отметить, что ранее генеральный секретарь блока заявил, что у Альянса есть "много инструментов для содействия евроатлантической интеграции Украины". Однако он избежал ответа на вопрос о возможности Украины присоединиться в этом году к Программе расширенных возможностей НАТО или даже получить ПДЧ.

"Когда речь идет об Украине, у нас уже есть немало разных инструментов", — сказал генсек, перечислив их: это и Годовая национальная программа и Комиссия Украина-НАТО, и различные партнерские мероприятия.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель заявил о твердой поддержке присоединения Украины к НАТО.