Победитель президентских выборов Владимир Зеленский рассказал, кого видит во главе Вооруженных сил Украины. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина», короткое заявление относительно будущего руководства армией он сделал во время брифинга в своем избирательном штабе.

По словам лидера избирательной гонки, «Генштабом будут руководить серьезные действующие генералы». Однако, Зеленский отказался называть их фамилии, поскольку «пока не имеет на это права».

«Относительно Генштаба, у нас есть очень серьезные люди, у которых есть авторитет в армии. Это действующие генералы, вы обязательно их увидите. Я не имею права их сейчас называть – с ними есть договоренность, это очень серьезная история», – заявил Владимир Зеленский.

На вопрос по поводу будущего министра обороны Украины победитель выборов также уклонился от ответа. Не была разъяснена позиция Зеленского и по другим кадровым вопросам, как в администрации президента, так и среди возможных руководителей ключевых министерств.

Напомним, что по информации ONLINE.UA, бывший министр финансов Александр Данилюк вчера опроверг слухи о том, что его кандидатура будет представлена на пост главы Министерства иностранных дел Украины. Как заявил сам Данилюк, «его это не интересует».