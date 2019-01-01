Неожиданно: Янукович "благословил" Зеленского и рассказал, как надо управлять Украиной

Віктор Янукович (фото — ru.m.wikipedia.org)

Президент-беглец Виктор Янукович, который скрывается на территории России, передал свои поздравления Владимиру Зеленскому в связи с его победой во втором туре выборов президента Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь сына Януковича Юрий Кирасир в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в самый трудный для нашей страны момент истории. Миролюбивый украинский народ расколот и радикализированный как никогда ранее", — говорится в обращении Януковича.

Кроме того, он снова назвал военные действия на Донбассе "братоубийственной войной", не вспоминая про российскую агрессию.

"Вина за эти ужасные страдания лежит на Петре Порошенко и его соратниках, которые все эти годы проводили политику ненависти и насилия. Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием. А история наверняка вынесет свой, более жесткий", — сказал Янукович.

Скандальный президент-беглец добавил, что главная задача Зеленского — принести Украине мир, "объединить и примирить украинский народ". Янукович также пожелал Зеленскому "крепкого здоровья, благословения от Господа и успехов".