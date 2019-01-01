Эксперт объяснила, почему выборы-2019 все же не смогли объединить Украину

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Директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина утверждает, что высокая поддержка кандидата Владимира Зеленского на выборах не свидетельствует о единении страны. Об этом она сказала в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Я бы сказала, что нет. Потому что когда мы смотрели по крайней мере после первого тура состав избирателей Зеленского – они делятся. Они делятся так, как делится страна. На самом деле – это иллюзия объединения, это собственно следствие неопределенности. Каждый вообще в Зеленского вкладывает свои мечты, свои пожелания", — сказала Бекешкина.

Согласно ее данным, пока среди избирателей Зеленского 37% за членство в НАТО, 33% – за нейтральный статус и 6% за военный союз с Россией.

"Поэтому я бы не сказала, что это объединение стабильное и надежное. Хочу продолжить, что объединило страну вот "так дальше жить нельзя". Вот желание – это определенный приговор политической системе, политической элите. Объединило, так сказать, отрицание существующего. А что касается позитивной будущей программы, то тут скорее Украина осталась разобщенной", — сказала социолог.

Она также отметила, что во втором туре люди в значительной мере голосовали против Порошенко, а не за Зеленского.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.