Експертка объяснила, почему выборы-2019 все же не смогли объединить Украину

Експертка объяснила, почему выборы-2019 все же не смогли объединить Украину

  |  Политика   |   Читати українською
Фото: 24tv.ua

Директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина утверждает, что высокая поддержка кандидата Владимира Зеленского на выборах не свидетельствует о единении страны. Об этом она сказала в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Я бы сказала, что нет. Потому что когда мы смотрели по крайней мере после первого тура состав избирателей Зеленского – они делятся. Они делятся так, как делится страна. На самом деле – это иллюзия объединения, это собственно следствие неопределенности. Каждый вообще в Зеленского вкладывает свои мечты, свои пожелания", — сказала Бекешкина.

Согласно ее данным, пока среди избирателей Зеленского 37% за членство в НАТО, 33% – за нейтральный статус и 6% за военный союз с Россией.

"Поэтому я бы не сказала, что это объединение стабильное и надежное. Хочу продолжить, что объединило страну вот "так дальше жить нельзя". Вот желание – это определенный приговор политической системе, политической элите. Объединило, так сказать, отрицание существующего. А что касается позитивной будущей программы, то тут скорее Украина осталась разобщенной", — сказала социолог.

Она также отметила, что во втором туре люди в значительной мере голосовали против Порошенко, а не за Зеленского.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.

Источник: ONLINE.UA Теги: Президентские выборы 2019, социология, голосование, Владимир Зеленский, Петр Порошенко
Новости других СМИ
Политолог рассказал о наиболее серьезных вызовах, ожидающих Зеленского
Политолог рассказал о наиболее серьезных вызова...
"Возможна перезагрузка": в Кремле не устают "поздравлять" Украину с новым президентом
"Возможна перезагрузка": в Кремле не ...
Курс валют на сегодня 22 апреля - доллар дорожает, евро дорожает
Курс валют на сегодня 22 апреля - доллар дорожа...
Неожиданно: Янукович "благословил" Зеленского и рассказал, как надо управлять Украиной
Неожиданно: Янукович "благословил" Зе...
Зеленский рассказал, кого видит во главе Вооруженных сил
Зеленский рассказал, кого видит во главе Вооруж...
Генсек НАТО рассказал, чего Альянс ждет от Зеленского
Генсек НАТО рассказал, чего Альянс ждет от Зеле...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи