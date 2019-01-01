На украинских дорогах начнут тестировать связь 5G

Украина вошла в десятку стран мира, которые будут тестировать связь 5G. Эту информацию обнародовали на брифинге в Мининфраструктуры, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт министерства.

По словам главы ведомства Владимира Омеляна, на недавней встрече в Берлине между представителями правительства Украины и компанией NOKIA достигнута договоренность о начале реализации пилотного проекта «Интернет вещей на дорогах на базе технологии 5G».

В рамках проекта компания NOKIA начнет тестирование технологии связи пятого поколения на отдельном участке дороги вблизи Киева ( 21-й км Днепровского шоссе). Работы начнутся в течение ближайших месяцев, во второй половине 2019 года.

Присутствующий на брифинге в Министерстве инфраструктуры Жан-Эрик де Загон – Глава представительства Европейского инвестиционного банка, заявил, что его банк инвестирует в развитие 5G до 1 млрд евро. Часть этой суммы будет выделено на Украину.

Предполагается, что после успешного тестирования связи пятого поколения на украинских дорогах ведущие компании, работающие на рынке мобильной связи, получат от государства лицензии на полноценное внедрение 5G по всей стране.

Напомним, что по данным ONLINE.UA социальная сеть Facebook планирует осуществить редизайн своего мобильного приложения.