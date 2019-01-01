"Возможна перезагрузка": в Кремле не устают "поздравлять" Украину с новым президентом

Марія Захарова (фото — facebook.com/MIDRussia)

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что после президентских выборов Украина может осуществить перезагрузку. Об этом одиозная чиновница написала в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Украина может осуществить перезагрузку. Не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие. А настоящую, основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенационального порядка. Чтобы в следующий раз не пришлось, как сейчас, отключать от голосования миллионы собственных граждан", — утверждает Захарова.

Что интересно, российские власти начали комментировать результаты национального экзит-полла еще 21 апреля, как только они появились. Так, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев утверждает, что украинцы не задумывались над своим выбором, лишь бы только не голосовать за оппонента Зеленского Петра Порошенко.

Стоит отметить, что российские наблюдатели не принимали участия ни в первом, ни во втором туре выборов президента Украины. При этом весь избирательный процесс там комментировали активно – не замедлили и на этот раз.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев неожиданно для всех заявил, что выборы президента Украины состоялись, и у стран появился шанс на "возрождения убитого экономического взаимодействия".