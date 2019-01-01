Власти Британии смешно потроллили Зеленского и обратились к украинцам

Власти Британии смешно потроллили Зеленского и обратились к украинцам

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Фото: Джеремі Хант

Власти Великобритании продолжат поддерживать Украину и надеятся на сотрудничество с Владимиром Зеленским, который победил на выборах президента Украины. Об этом заявил в Twitter глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант, реагируя на предварительные результаты второго тура выборов, передает ONLINE.UA.

Что интересно, британский дипломат довольно забавно потроллил шоумена, напомнив в своем поздравлении о его актерской карьере и роли президента Украины в популярном сериале "Слуга народа".

"Поздравляю Владимира Зеленского и Зе Команду с успехом на выборах. Вы сейчас действительно будете слугой народа", — сказано в сообщении Ханта.

Кроме того, политик обратился ко всем украинцам, напомнив, что Великобритания продолжает поддерживать Украину.

"Мы ожидаем на сотрудничество, поскольку Соединенное Королевство продолжает поддерживать Украину, ее избранный евроатлантический курс, процесс реформ и безопасность", – заявил Хант.

Власти Британии смешно потроллили Зеленского и обратились к украинцам (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому позвонил американский лидер Дональд Трамп. Стоит отметить, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Президентские выборы 2019
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