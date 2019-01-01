"Это страшно": жена Зеленского удивила откровенным признанием

Олена та Володимир Зеленські (фото — з відкритих джерел)

Жена Владимира Зеленского, Елена, заявила, что хотела бы остаться вне информационного поля и в дальнейшем заниматься своей работой в "Студии Квартал 95", передает ONLINE.UA со ссылкой на BBC news Украина.

На вопрос ,чем она собирается заниматься на посту первой леди, Зеленская ответила, что серьезно об этом еще не думала.

"Но если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась. С другой стороны, мне говорят: есть же первые леди, которые создают фонды и занимаются благотворительностью. Я очень серьезно к этому отношусь, ведь это огромная ответственность", — сказала она.

Женщина также рассказала, что работает сценаристом в "Студии Квартал 95".

"Мы пишем смешное, удачно или неудачно — это уже оценивают зрители. Мы это делаем уже более 15 лет и если зрителям это не надоело смотреть, то это, пожалуй, успешно", — сказала будущая первая леди.

По ее словам, муж предложил ей выйти из информационного поля.

"Он мне вообще сказал, что ты можешь нигде не быть, полностью выйти из информационного поля и отсутствовать в нем. Честно, я бы хотела быть отсутствующей. Как получится. Будем думать, говорить. Возможно, здесь есть обязанности, которые невозможно на кого-то переложить", — сказала она.

На вопрос, страшно ли ей, Елена Зеленская ответила: "Страшно, конечно", хотя и настраивает себя морально с Нового года, когда стало известно о планах Владимира Зеленского баллотироваться в президенты.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский рассказал, как планирует строить отношения с РФ.