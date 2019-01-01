"Это страшно": жена Зеленского удивила откровенным признанием

"Это страшно": жена Зеленского удивила откровенным признанием

  |  Политика   |   Читати українською
Олена та Володимир Зеленські (фото — з відкритих джерел)

Жена Владимира Зеленского, Елена, заявила, что хотела бы остаться вне информационного поля и в дальнейшем заниматься своей работой в "Студии Квартал 95", передает ONLINE.UA со ссылкой на BBC news Украина.

На вопрос ,чем она собирается заниматься на посту первой леди, Зеленская ответила, что серьезно об этом еще не думала.

"Но если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась. С другой стороны, мне говорят: есть же первые леди, которые создают фонды и занимаются благотворительностью. Я очень серьезно к этому отношусь, ведь это огромная ответственность", — сказала она.

Женщина также рассказала, что работает сценаристом в "Студии Квартал 95".

"Мы пишем смешное, удачно или неудачно — это уже оценивают зрители. Мы это делаем уже более 15 лет и если зрителям это не надоело смотреть, то это, пожалуй, успешно", — сказала будущая первая леди.

По ее словам, муж предложил ей выйти из информационного поля.

"Он мне вообще сказал, что ты можешь нигде не быть, полностью выйти из информационного поля и отсутствовать в нем. Честно, я бы хотела быть отсутствующей. Как получится. Будем думать, говорить. Возможно, здесь есть обязанности, которые невозможно на кого-то переложить", — сказала она.

На вопрос, страшно ли ей, Елена Зеленская ответила: "Страшно, конечно", хотя и настраивает себя морально с Нового года, когда стало известно о планах Владимира Зеленского баллотироваться в президенты.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский рассказал, как планирует строить отношения с РФ.

Источник: ВВС news Україна Теги: Владимир Зеленский, Перша Леді, Президентские выборы 2019, Елена Зеленская
Новости других СМИ
Канцлер уже ждет: Меркель обратилась с просьбой к Зеленскому
Канцлер уже ждет: Меркель обратилась с просьбой...
В штабе Зеленского пояснили, что будет со снижением тарифов
В штабе Зеленского пояснили, что будет со сниже...
Юлия Тимошенко требует отставки правительства до парламентских выборов
Юлия Тимошенко требует отставки правительства д...
Власти Британии смешно потроллили Зеленского и обратились к украинцам
Власти Британии смешно потроллили Зеленского и ...
Политолог рассказал о наиболее серьезных вызовах, ожидающих Зеленского
Политолог рассказал о наиболее серьезных вызова...
"Возможна перезагрузка": в Кремле не устают "поздравлять" Украину с новым президентом
"Возможна перезагрузка": в Кремле не ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги