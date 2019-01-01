Прогноз погоды в Украине на вторник - 23 апреля

Не стоит недооценивать погоду: если бы она время от времени не менялась, девять из каждых десяти человек не умели бы начать разговор. — Фрэнк Хаббард

Погода на завтра в Киеве

В вторник в Киеве ночью будет ясно. Утром будет малооблачно. Днем будет пасмурно, небольшой дождь. Вечером облачно. Температура на протяжении дня будет колебаться от +2 до +16°C.

Ночью +5°C. Относительная влажность 79%. Ветер 3 м/c.

Утром +2°C. Относительная влажность 72%. Ветер 3 м/c.

Днем +16°C. Относительная влажность 38%. Ветер 3 м/c.

Вечером +12°C. Относительная влажность 51%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоды на завтра в городах Украины

Прогноз погоди в Симферополе на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +14°C

Температура ночью +5°C (малооблачно). Относительная влажность 80%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +5°C (ясно). Относительная влажность 71%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +14°C (облачно). Относительная влажность 42%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +10°C (малооблачно). Относительная влажность 61%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Хмельницком на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +15°C

Температура ночью +6°C (ясно). Относительная влажность 57%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +3°C (ясно). Относительная влажность 57%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +15°C (пасмурно). Относительная влажность 29%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +13°C (облачно). Относительная влажность 38%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Житомире на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +15°C

Температура ночью +6°C (ясно). Относительная влажность 55%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +3°C (ясно). Относительная влажность 62%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +15°C (пасмурно). Относительная влажность 29%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +12°C (малооблачно). Относительная влажность 46%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Николаеве на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +16°C

Температура ночью +6°C (пасмурно). Относительная влажность 70%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +4°C (облачно). Относительная влажность 69%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +16°C (пасмурно). Относительная влажность 31%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +12°C (облачно). Относительная влажность 58%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Кропивницком на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +15°C

Температура ночью +4°C (облачно). Относительная влажность 69%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +8°C (облачно). Относительная влажность 67%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +15°C (пасмурно). Относительная влажность 32%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +12°C (пасмурно). Относительная влажность 47%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Львове на завтра

На протяжении дня температура будет от +6 до +16°C

Температура ночью +8°C (ясно). Относительная влажность 47%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +6°C (ясно). Относительная влажность 50%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +16°C (ясно). Относительная влажность 30%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +14°C (облачно). Относительная влажность 31%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Харькове на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +15°C

Температура ночью +5°C (облачно). Относительная влажность 82%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +4°C (облачно). Относительная влажность 77%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +15°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 37%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +12°C (пасмурно). Относительная влажность 56%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +17°C

Температура ночью +7°C (ясно). Относительная влажность 50%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +5°C (ясно). Относительная влажность 57%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +17°C (малооблачно). Относительная влажность 32%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +14°C (малооблачно). Относительная влажность 35%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Запорожье на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +17°C

Температура ночью +6°C (малооблачно). Относительная влажность 69%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +4°C (ясно). Относительная влажность 66%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +17°C (пасмурно). Относительная влажность 28%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +14°C (пасмурно). Относительная влажность 50%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Луцке на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +16°C

Температура ночью +7°C (ясно). Относительная влажность 51%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +5°C (ясно). Относительная влажность 54%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +16°C (пасмурно). Относительная влажность 26%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +14°C (малооблачно). Относительная влажность 33%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Чернигове на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +17°C

Температура ночью +5°C (ясно). Относительная влажность 72%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +2°C (облачно). Относительная влажность 67%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +17°C (пасмурно). Относительная влажность 32%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +14°C (облачно). Относительная влажность 48%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Одессе на завтра

На протяжении дня температура будет от +6 до +14°C

Температура ночью +6°C (ясно). Относительная влажность 78%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +6°C (ясно). Относительная влажность 73%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +14°C (ясно). Относительная влажность 49%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +13°C (ясно). Относительная влажность 48%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Сумах на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +16°C

Температура ночью +7°C (пасмурно). Относительная влажность 71%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +5°C (малооблачно). Относительная влажность 67%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +16°C (пасмурно). Относительная влажность 34%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +14°C (облачно). Относительная влажность 56%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Черкассах на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +16°C

Температура ночью +9°C (ясно). Относительная влажность 66%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +7°C (малооблачно). Относительная влажность 60%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +16°C (малооблачно). Относительная влажность 40%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +14°C (малооблачно). Относительная влажность 51%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Днепре на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +17°C

Температура ночью +6°C (малооблачно). Относительная влажность 75%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +4°C (ясно). Относительная влажность 71%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +17°C (облачно). Относительная влажность 33%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +14°C (пасмурно). Относительная влажность 48%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Луганске на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +15°C

Температура ночью +5°C (пасмурно). Относительная влажность 66%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +9°C (облачно). Относительная влажность 70%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +15°C (пасмурно). Относительная влажность 36%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно). Относительная влажность 62%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Полтаве на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +15°C

Температура ночью +6°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 79%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +3°C (ясно). Относительная влажность 75%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +15°C (пасмурно). Относительная влажность 33%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +13°C (пасмурно). Относительная влажность 53%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +17°C

Температура ночью +6°C (малооблачно). Относительная влажность 69%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +4°C (малооблачно). Относительная влажность 67%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +17°C (пасмурно). Относительная влажность 30%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +13°C (облачно). Относительная влажность 50%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Донецке на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +16°C

Температура ночью +3°C (ясно). Относительная влажность 70%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +9°C (ясно). Относительная влажность 54%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +16°C (пасмурно). Относительная влажность 28%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +12°C (пасмурно). Относительная влажность 57%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Виннице на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +14°C

Температура ночью +6°C (малооблачно). Относительная влажность 57%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +3°C (ясно). Относительная влажность 60%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +14°C (пасмурно). Относительная влажность 32%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +11°C (малооблачно). Относительная влажность 42%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Ровно на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +16°C

Температура ночью +7°C (ясно). Относительная влажность 54%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +4°C (ясно). Относительная влажность 55%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +16°C (пасмурно). Относительная влажность 26%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +14°C (малооблачно). Относительная влажность 34%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Тернополе на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +15°C

Температура ночью +7°C (ясно). Относительная влажность 48%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +5°C (ясно). Относительная влажность 51%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +15°C (пасмурно). Относительная влажность 25%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +13°C (облачно). Относительная влажность 30%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Бердянске на завтра

На протяжении дня температура будет от +9 до +14°C

Температура ночью +11°C (облачно). Относительная влажность 56%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +9°C (ясно). Относительная влажность 60%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +14°C (ясно). Относительная влажность 51%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +13°C (малооблачно). Относительная влажность 58%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Мариуполе на завтра

На протяжении дня температура будет от +6 до +15°C

Температура ночью +6°C (малооблачно). Относительная влажность 62%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +9°C (малооблачно). Относительная влажность 54%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +15°C (малооблачно). Относительная влажность 37%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +13°C (ясно). Относительная влажность 50%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Ужгороде на завтра

На протяжении дня температура будет от +9 до +19°C

Температура ночью +10°C (пасмурно). Относительная влажность 66%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +9°C (пасмурно). Относительная влажность 55%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +19°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 35%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +17°C (пасмурно). Относительная влажность 33%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Херсоне на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +17°C

Температура ночью +6°C (малооблачно). Относительная влажность 76%. Ветер 8 м/c.

Температура утром +4°C (ясно). Относительная влажность 66%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +17°C (пасмурно). Относительная влажность 29%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +13°C (малооблачно). Относительная влажность 55%. Ветер 1 м/c.

Погода в Украине и Мире на 5 дней